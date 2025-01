Ilrestodelcarlino.it - Movimento 5 Stelle:: "Collaborazione proficua con il Pd"

"Il 2024 si chiude per ilcon uno sguardo fiducioso e determinato verso il futuro". Lo dice Mauro Frisoni coordinatore provinciale che continua: "Dopo il voto della Costituente, che ha segnato un importante passaggio di crescita interna e di rinnovamento per il nostro, possiamo guardare con orgoglio ai risultati ottenuti e ai passi compiuti. Il confronto e la sintesi tra il presidente Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo hanno dato vita a una nuova fase per il M5S. Nel corso dell’anno abbiamo anche consolidato importanti alleanze politiche e istituzionali, costruendo unacon il Pd, sia in Giunta che in Consiglio comunale, a Cesena, Gambettola e Savignano sul Rubicone". Continua Roberto Censi assessore a Savignano sul Rubicone: "Questo dialogo, caratterizzato dal rispetto reciproco e dalla condivisione di obiettivi comuni, è stato sempre orientato alla realizzazione di progetti concreti rispondenti alle necessità dei territori e alle aspettative delle persone che ci hanno dato fiducia.