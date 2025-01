Lanazione.it - Molto più che... dilettanti. Pellegrini bomber 2024

Leggi su Lanazione.it

Ancora pochi giorni e poi la sosta per le festività natalizie andrà in archivio con tutte le categoriestiche pronte a tornare in campo nel prossimo fine settimana. Intanto, però, vediamo quali sono stati i migliori marcatori delle squadre locali dall’Eccellenza alla Terza Categoria nell’anno solare che ci siamo appena lasciati alle spalle. Tanto per cominciare sono 19 i calciatori andati in doppia cifra per numero di gol realizzati tra coppa e campionato. Ilassoluto è stato Alessio, attaccante classe 2000 che con il Capraia ha realizzato ben 23 reti in tutto il, 12 nella seconda parte della scorsa stagione e 11 da settembre fino allo pausa. A distanza di sole 2 lunghezze eco il più esperto Alessio Becherucci, centravanti 37enne del Ponte a Cappiano autore di 14 centri da gennaio a maggio ed altri 7 nel torneo in corso.