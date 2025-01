Milano 22enne violentata la notte di Capodanno nei bagni del Circolo Magnolia

Leggi su Open.online

Una ragazza di 22 anni è finita in ospedale dopo aver raccontato di aver subito una violenza sessuale ladi. Lo stupro sarebbe avvenuto neideldi, noto locale per serate e concerti situato nella zona dell’Idroscalo. La, riferisce Il Giorno, è una ragazza di origine latinoamericana residente nel Milanese e si era recata alla serata «We love 2000» assieme ad alcuni amici per festeggiare la fine dell’anno. Nel corso della serata, ha conosciuto un ragazzo di origine nordafricana. I due, a un certo punto, hanno deciso di appartarsi. In quel momento, lasarebbe stata consenziente a spostarsi. Tuttavia, il giovane l’avrebbe poi costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà, nonostante i continui rifiuti e i tentativi di liberarsi.