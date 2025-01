Pianetamilan.it - Milan, Daniel Maldini: rimpianto vero o solo hype mediatico?

Leggi su Pianetamilan.it

Quando un giovane calciatore porta il cognome di, inevitabilmente cresce attorno a lui una pressione enorme. In casa, questo cognome è sinonimo di storia, leggende e successi che hanno segnato il calcio mondiale, ma la carriera di, figlio di Paolo e nipote di Cesare, è stata ben diversa, segnata da continui alti e bassi. L'interrogativo che spesso emerge tra i tifosi rossoneri è:è davunper il, o è statoun "" alimentato dal suo retaggio familiare?è nato con una grande eredità sulle spalle. Cresciuto nel settore giovanile del, il giovane talento ha iniziato a far parlare di sé grazie al suo grande potenziale, ma anche grazie al cognome che portava. La sua carriera inizia nel settore giovanile del, dove fin da subito si è messo in luce come un attaccante versatile, capace di giocare sia come centrocampista offensivo che come seconda punta.