Il Milan spiazza tutti, si apre al colpo a sorpresa dal Barcellona

Il mercato delè pronto al clamorosodi scena. Come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i rossoneri sarebbero pronti a sondare con forte interessa la pista Dani Olmo, appena svincolatosi daltramite una particolare clausolaQualora ilnon dovesse riuscire a rimettere sotto contratto Dani Olmo (svincolato dal club a causa di una clausola per i recenti problemi finanziari del club), ilpotrebbe irrompere con forte decisione sull’esterno offensivo spagnolo. È questo il clamoroso retroscena di mercato riportato da Corriere della Sera e anche dai colleghi di Repubblica. Per il momento, ilavrebbe solamente sondato il possibile scenario.Il, sialdal(ANSA foto) TvPlay.itDani Olmo piace particolarmente al nuovo tecnico Conceicao, e non è escluso che ilpossa valutare l’affondo sullo spagnolo, sia in chiave presente, ma soprattutto in vista della prossima stagione qualora la posizione di Leao dovesse vacillare a causa di alcune offerte irrinunciabili.