Helena Prestes ha avuto un attacco di panico al GF, Luca Calvani svela: "Ho avuto paura"

GF,haundiche ha fatto preoccuparechehaundial GFDurante la 20esima puntata del Grande Fratelloha litigato in modo animato con Shaila Gatta, dopo la diretta si è chiusa nel confessionale e si è sentita male.A raccontare cosa è successo ci ha pensatoche era insieme alla gieffina nel confessionale, questo è ciò che ha rivelato: “Lei haundilì dentro il confessionale, ero da solo con lei ero impaurito davvero. Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito non sapevo cosa fare, ho. Non la potevo nemmeno. non si faceva toccare.”al GF (Screen video Mediaset Infinity)Anche Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso hanno parlato del momento di crisi, le parole del gieffino non sono affatto piaciute a molti fan del Grande Fratello.