Guadagniamo tanto Conceiçao non risparmia nessuno la frecciata a Theo e Leao

Neanche il tempo di prendere dimestichezza con la squadra, la società e il centro sportivo e già Sergioè chiamato ad affrontare un grande appuntamento insieme al suo Milan. I rossoneri - insieme a Juventus, Inter e Atalanta - sono impegnati nella Supercoppa italiana che si sta disputando in Arabia Saudita. In semifinale, dovrà giocare contro i bianconeri. Un vero e proprio scherzo del destino, dato che nella Vecchia Signora gioca suo figlio Francisco. Ma il portoghese non ha tempo per pensare ai sentimentalismi. E già al lavoro per portare a casa il primo trofeo stagionale per il Milan. Anche se, come lui stesso ha raccontato, è afflitto da una brutta influenza. "Sono solo raffreddato e stanotte ho avuto 39 di febbre", ha confessato. L'ex Porto, però, non cerca alibi. Anzi, ha ricordato all'ambiente - e anche ai big come- che in fondo sono dei privilegiati.