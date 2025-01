Romadailynews.it - Cina: ferrovia ad alta velocita’ operativa raggiungera’ 60.000 km entro 2030

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 02 gen – (AgenziaXinhua) – Lamira a espandere la lunghezza dei suoi binari operativi ada circa 60.000 chilometriil, rispetto ai 48.000 della fine del 2024, hanno mostrato oggi i dati dell’operatorerio del Paese. Con il continuo miglioramento delle infrastrutturerie della, il chilometraggio operativo della reteria dovrebbe raggiungere i 180.000 chilometriil, rispetto ai 162.000 della fine del 2024, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). China Railway ha dichiarato che gli investimenti in immobilizzazioni del Paese nel settorerio dovrebbero raggiungere i 590 miliardi di yuan (circa 82,08 miliardi di dollari) nel 2025, con una stima di 2.600 chilometri di nuovi binari che diventeranno operativil’anno.