Canarino dell’anno, vince ancora Palumbo. Bissa così il successo dell’anno scorso

re non è mai facile, ripetersi è sicuramente più difficile. Antonioc’è riuscito, e ha confermato il suo titolo di ‘’,ndo ildi dodici mesi or sono. Questo riconoscimento, che il nostro giornale assegna sin dall’ormai lontano 1989 (con l’unica eccezione del 2017, il triste anno che coincise con il fallimento del Modena), è arrivato alla trentacinquesima edizione e si basa, come sempre, sulla media delle pagelle che il Resto del Carlino verga alla fine di ogni gara dei canarini. La formula è stata la stessa delloanno: sono stati infatti presi in considerazione soltanto i calciatori gialloblu che hanno collezionato, nell’anno solare, almeno diciannove valutazioni (non presenze) su venti partite giocate dai gialli. In questo 2024 sono stati dodici i calciatori canarini che sono entrati in classifica, e come un anno fa il duello è vissuto fino alla fine in una sfida infinita tra il vincitore, come detto Antonio, con la considerevole media di 6,55, e Fabio Gerli, staccato di soli cinque centesimi di punto a 6,50.