Calcio morto Aldo Agroppi | l’ex calciatore e allenatore aveva 80 anni

Leggi su Sportface.it

Il mondo delè in lutto per la scomparsa diall’età di 80era ricoverato da qualche giorno in ospedale a causa di una polmonite bilaterale, ma purtroppo è spirato nelle prime ore di giovedì 2 gennaio. La salma sarà portata alla sala del commiato della Pubblica assistenza di Piombino e proprio nella sua città natale sarà possibile dare un ultimo saluto ad. Lascia la moglie Nadia e i figli Nilio e Barbara.La sua carrieraDopo aver debuttato nelle giovanili del Piombino,vestito le maglie di Torino e Genoa, Ternana, Potenza e Perugia. Per lui anche 5 presenze in Nazionale. Dal 1978 al 1993 ha invece intrapreso la carriera da, sedendo sulle panchine di Pescara, Pisa, Perugia, Como, Ascoli e Fiorentina.