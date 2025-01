Quotidiano.net - Attentato a New Orleans: Mattarella esprime cordoglio e riafferma impegno contro il terrorismo

Leggi su Quotidiano.net

"Ho appreso con sgomento del vileche ha provocato molte vittime e feriti nella città di New. Il popolo italiano partecipa al lutto di quanti hanno perso i loro cari e auspica il pronto ristabilimento per i feriti. In questo momento di dolore per il popolo americano, tengo are il deciso proposito della Repubblica Italiana di contrastare nel modo più fermo ogni forma di, sulla base di quei valori di civiltà, democrazia e rispetto della vita umana, da sempre condivisi con gli Stati Uniti. In spirito di vicinanza e in attesa di accoglierla a Roma, Le rinnovo, Signor Presidente, le espressioni del più profondodelle Repubblica Italiana e mio personale". E' il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden.