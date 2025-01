Papa Francesco | ‘tante vite ferite custodirle ridare dignità fondamento civiltà di pace’**

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 1 gennaio 2025 – “Questo nuovo anno che si apre, affidiamolo a Maria, Madre di Dio, perché anche noi impariamo come Lei a trovare la grandezza di Dio nella piccolezza della vita; perché impariamo a prenderci cura di ogni creatura nata da donna, anzitutto custodendo il dono prezioso della vita, come fa Maria: la vita nel grembo materno, quella dei bambini, quella di chi soffre, la vita dei poveri, la vita degli anziani, di chi è solo, di chi è morente”. Lo ammonisce ilnella messa presieduta nella Basilica di San Pietro.“E oggi, Giornata Mondiale della Pace, questo invito che sgorga dal cuore materno di Maria siamo chiamati a raccoglierlo tutti: custodire la vita, prendersi cura della vita ferita, tanta vita ferita ,alla vita di ogni ‘nato da donna’- osserva – è la base fondamentale per costruire unadella pace”.