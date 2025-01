Anteprima24.it - Omeonga, ex calciatore dell’Avellino: “Picchiato perchè nero”

Tempo di lettura: 3 minutiTrascinato giù dall’aereo edalla polizia a Fiumicino nel giorno di Natale. E’ quanto ha denunciato l’ex giocatore del Genoa ecalcio, ed ora nelle file della serie B israeliana con il Bnei Sakhnin, Stephane. La denuncia arriva sui social anche con un video in cui si vedono gli agenti che portano di forza giù dall’aereo, proveniente dal Belgio in transito a Fiumicino e diretto a Tel Aviv, il. Un trattamento che per il protagonista avrebbe il sapore del razzismo. Ma da fonti di polizia si precisa che gli agenti della Polaria sono intervenuti poichè ilbelga “sarebbe stato sulla black list di Israele”. Il centrocampista è già stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e dopo il suo lungo post su Instagram rischia anche una denuncia per diffamazione.