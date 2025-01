Mkhitaryan in conferenza | Sento di essere al top Futuro in Arabia? Dico che…

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Henrikhha parlato instampa accanto a Simone Inzaghi, analizzando la sfida contro l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana.Sulle difficoltà di affrontare l’Atalanta“La partita di domani sarà molto importante. L’Atalanta è una squadra che sta giocando molto bene, ma noi dobbiamo concentrarci su ciò che sappiamo fare per vincere. La Supercoppa è un trofeo prestigioso e faremo del nostro meglio per portarla a casa”.I cambiamenti rispetto all’ultima sfida contro l’Atalanta“Quella partita risale a quattro mesi fa e da allora entrambe le squadre sono cresciute. Loro hanno inanellato una serie di vittorie importanti e noi abbiamo raggiunto un livello molto alto, simile a quello della scorsa stagione. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti a giocare come sappiamo”.