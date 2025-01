Thesocialpost.it - La Russia interrompe il gas attraverso l’Ucraina: crisi energetica in Europa

Gazprom ha ufficialmente interrotto le forniture di gas, segnando una svolta nelle relazioni energetiche tra, Ucraina ed. La decisione, comunicata questa mattina, arriva dopo il mancato rinnovo degli accordi di transito con Kiev e pone nuove sfide alla sicurezzaeuropea.Stop al transito: le motivazioni di GazpromL’azienda russa ha dichiarato che, a causa del rifiuto ucraino di prolungare gli accordi esistenti, non è più possibile garantire il transito del gas. Questa scelta si inserisce in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, conche da tempo cerca di ridurre il proprio legame economico con Mosca, mentre laconsolida altre rotte di esportazione.Impatti sull’e sui paesi coinvoltiL’interruzione potrebbe causare disagi significativi in diversi Paesi europei, soprattutto quelli dell’centrale e orientale, tradizionalmente più dipendenti dal gas russo.