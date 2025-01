Linkiesta.it - La ricetta di Musk sull’immigrazione per l’Italia sarebbe una rovina

La guerra civile trumpiana, di cui ha scritto Christian Rocca, in Italia probabilmente non scoppierebbe mai, e ladella sostituzione etnica degli ingegneri e dell’eccellentismo migratorio, propugnata dae da tutto il cucuzzaro oligarchico della futura Casa Bianca contro il deep state Maga, non opporrebbe i fanatici del razzismo nativista e i piccoli fan di Mister X, ma li unirebbe in una mistica comunione di spiriti. D’altra parte, in Italia i patrioti da anni sostengono che la fermezza anti-invasione andrebbe derogata solo a beneficio di qualche genio di importazione, quasi che le dinamiche migratorie funzionassero come un calciomercato: nessun mediano, vogliamo solo Maradona. L’idea che i milioni di normali lavoratori stranieri siano, alla fine, tutti usurpatori e mangiapane a tradimento è il presupposto di quell’altra idea, per cui solo chi dà più di quanto prende possa essere tollerato e accolto nella compagine umana della Nazione.