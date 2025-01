Kings League World Cup Nations c’è anche l’Italia | E’ un progetto enorme|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

Anno nuovo, calcio nuovo? Più o meno. Il calcio del futuro, per molti. Benvenuti alla: 7 vs 7, 40 minuti a partita (20 a tempo) e la possibilità di giocarsi delle carte speciali durante la gara. L'obiettivo è quello di regalare emozioni e colpi di scena. Il fenomeno è nato in Spagna da un'idea dell'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué. Sta arrivandoin Italia, e chi lo vive da dentro non ha dubbi: "Vedrete, inizieranno a seguirla in tanti". Parola di Alessandro Gelsi, centrocampista classe '97 con un discreto passato tra Serie C e Serie D e ora uno dei protagonisti della Nazionale italiana che oggi debutterà al Mondiale dellaalle 16 contro il Giappone.