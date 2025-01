Ilgiorno.it - Fedez e le previsioni funeste per il suo 2025. Nell’elenco spunta un messaggio d’amore misterioso

Milano, 1 gennaio– Dalla modesta (si fa per dire) villa a Saint-Barthélemy, ai Caraibi, in cui è andato a passare le vacanze di Natale,stila un personalissimo bilancio delle “sfortune” che gli sono capitate negli ultimi tre anni, facendo anche un elenco diper quelle che potrebbero ancora capitargli. Una gag in pieno stile Federico Lucia affidata ai social, Instagram e Tik Tok, che però nasconde anche unneanche troppo sottile a un nuovo amore. Il passato Il futuro E il presente? Il passato E dunque, seduto al tavolo, mentre in sottofondo scorrono le parole e la musica di “Cigno nero”, il rapper fa un primo elenco dei momenti più difficili, a tratti drammatici, attraversati negli ultimi anni: 2022, cancro al pancreas; 2023 problemi con gli psicofarmaci; 2024 divorzio.