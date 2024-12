Pianetamilan.it - Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Noa Lang? Che fine ha fatto

Ma quantihannosognare e sperare i tifosi rossoneri? Ilpuò far avverare i desideri di chiunque, ma può anche deludere i più ottimisti. Il, in questi anni, è sembrato vicino a davvero tanti giocatori e, fra questi, vi è certamente Noa. L'esterno olandese, ai tempi dell'Ajax, fu seguito dai rossoneri, salvo poi rimanere in Olanda prima di trasferirsi, a titolo definitivo, in Belgio con la maglia del Club Brugge. I rumors che lo volevano vicino ai rossoneri ha sicuramente infiammato gli animi dei tifosi del Diavolo. Un attaccante rapido, veloce e molto tecnico, in molti gongolavano all'idea di vederlo giocare assieme a Rafael Leao. Eppure, il destino ha voluto cheprendesse prima la strada per il Belgio, con il Club Brugge, e poi quella di ritorno per l'Olanda, ma stavolta con il PSV.