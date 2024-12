Lanazione.it - Si intravede il marchio di Okorn. Sedute doppie verso l’Olimpia

Vicino alla squadra, pronto a dispensare consigli, a dare qualche indicazione, ad incitare i giocatori. Gaspernon si può dire che abbia vissuto la sua prima gara in biancorosso da spettatore non pagante. Il nuovo tecnico dell’Estra non ha potuto essere ufficialmente alla guida della squadra perché i tempi per il tesseramento erano decisamente stretti, tenendo conto delle festività natalizie, ma ha voluto essere lì con i suoi, al fianco dello staff per dare ugualmente una mano.ha vissuto la partita contro Brescia con grande trasporto emotivo e la sensazione è che si tratti di un allenatore che, oltre alla preparazione tecnica, metta sul campo una grande intensità a livello emozionale. Un tecnico che a quanto pare crede ciecamente nel lavoro in palestra e soprattutto che crede nel lavoro duro.