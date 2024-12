Ilfattoquotidiano.it - Pulizie, melograno, l’uva virale su TikTok e intimo colorato: i gesti portafortuna e rituali scaramantici da fare a Capodanno

L’rosso, le lenticchie, le finestre spalancate, gli acini d’uva, i fuochi d’artificio: ogni cultura ha il proprio modo di entrare nel 2025. La notte che separa l’anno nuovo dal vecchio è un momento carico di aspettative, dove regnano sovraniper iniziare l’anno col piede giusto. Abbiamo selezionato i più curiosi da ogni parte del mondo, i più virali e i più facili da replicare per2025. Alla fine, tentar non nuoce: vogliamo davvero rischiare un anno sfortunato?Via il vecchio avanti il nuovo – Secondo alcuni, per iniziare bene l’anno, bisogna iniziare a lavorare il giorno prima (o il giorno stesso) pulendo a fondo la casa e buttando via tutto ciò che è rotto, vecchio o inutilizzato.digitali incluse: è il momento di cancellare le mail di spam, riordinare il desktop, disiscriversi dalle newsletter che non leggiamo mai.