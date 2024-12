Ilrestodelcarlino.it - "Odissea autoscala, si rischia la tragedia"

I Vigili del fuoco di Carpi sono di nuovo senza: è stata inviata a Imola. Poco più di settimana fa, la notte del 22 dicembre, i pompieri utilizzando l’hanno tempestivamente tratto in salvo una famiglia composta da mamma, papà e tre bambini, di cui una neonata, rimasti intrappolati nel loro appartamento in via Morselli. "Dopo l’intervento di salvataggio della famiglia grazie all’– affermano Fabrizio Benvenuti, segretario provinciale Co.Na.Po., e Silvano Patrocli, segretario Fns Cisl – pensavamo che tutti avessero capito l’importanza di mantenere tale automezzo nel distaccamento di Carpi. E invece, l’è stata nuovamente presa dalla Direzione Regionale e mandata a Imola. Siamo indignati per la mancanza di rispetto nei confronti dei carpigiani e del Comando dei Vigili del fuoco di Modena.