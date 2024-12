Ilrestodelcarlino.it - "Municipio e giardini: un anno di emozioni"

"Il 2024 è stato undi crescita con momenti di grande emozione come la riconsegna, dopo i lavori post sisma, del palazzo comunale e del giardino storico Coletti". È il primo giudizio che Rosa Piermattei, sindaco di San Severino, traccia di fronte a 12 mesi di impegno amministrativo guardando al 2025 "con speranza ed entusiasmo per scrivere insieme nuovi importanti capitoli" e augurando ai concittadini "unricco di serenità e successi". Nel bilancio, il sindaco e l’amministrazione comunale ricordano molti passaggi della vita pubblica, a cominciare dalla bandiera arancione del Touring Club; dal via libera al progetto per la futura casa di riposo (che sarà spostata nel rione Settempeda) all’approvazione del piano particolareggiato di Elcito, fino al ripristino della strada Anello di Pitino con uno stanziamento di 230mila euro.