Milan in Serie A Reijnders è tra i migliori centrocampisti | le statistiche

Il centrocampista delTijjaniè una delle poche note positive dei rossoneri in questaA. Il Diavolo, dopo il pareggio contro la Roma (1-1), ha esonerato Paulo Fonseca e ieri ha ufficializzato l'arrivo di Sergio Conceicao, il quale esordirà sulla nuova panchina il 3 gennaio contro la Juventus. Il, attualmente, è ottavo in campionato con 27 punti e deve ancora recuperare la partita contro il Bologna, in precedenza programmata per il 26 ottobre. Come riportato dal portale diDataMB,è tra idellaA. Il numero 14 del, messo a confronto con gli altridel nostro campionato, è: al primo posto per assist e gol su azione; secondo per gol, accelerazioni e corse progressive; terzo per passaggi chiave.