Amica.it - La sottoveste indossata come un abito con accessori ultra femminili è sempre una garanzia

Leggi su Amica.it

È quasi impossibile trovare qualcuna che non abbia ancora pensato all’outfit di Capodanno. Ma se così fosse, magari a causa di un invito all’ultimo momento a una festa elegante, non c’è motivo di andare nel panico. La soluzione è molto più semplice di quanto si possa pensare. E stiamo parlando di indossare unafosse un. Questo indumento, inizialmente destinato a essere nascosto e portato solo sotto gli altri vestiti oppure per dormire al posto del pigiama, è stato da tempo sdoganato. Specialmente durante l’estate ha spesso preso il posto degli abiti da sera eleganti, ma anche durante la stagione invernale, nelle situazioni adatte, può diventare una soluzione interessante e molto chic.