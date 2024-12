Lanazione.it - Guerra all’inciviltà dei “botti”: Il sindaco si appella al buon senso: “Stress per anziani, bimbi e animali”

Vezzano (La Spezia), 31 dicembre 2024 – Ordinanza contro i “” di Capodanno a Vezzano, ilMassimo Bertoni dice no ai fuochi pirotecnici per la tutela delle persone deboli e degliemettendo un divieto, ma soprattutto facendo leva sulla sensibilità. Si legge in un passo dell’ordinanza il richiamo al: “L’amministrazione comunale ritiene comunque insufficiente il ricorso ai soli metodi coercitivi, ci appelliamo soprattutto aldi responsabilità individuale”. E’ stata pubblicata ieri l’ordinanza sindacale numero 36 con la quale il primo cittadino vieta spari e artifici pirotecnici rumorosi sul territorio comunale nei luoghi pubblici e aperti dalle 22 di ieri e fino alla mezzanotte del 2 gennaio. “Ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità e l’esplosione di tali prodotti può provocare notevoleagli, ai bambini, ai soggetti cardiopatici e agli” si legge tra le motivazioni dell’ordinanza.