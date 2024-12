Cityrumors.it - “Fonseca andava difeso fino alla morte…”, l’ex Milan non perdona

Leggi su Cityrumors.it

Una vicenda che ha lasciato di stucco, soprattutto per come è arrivata e per come si è concretizzata. E arrivano attacchi da tutte le partiUn esonero che era nell’aria, ma per come si è concretizzato ha lasciato tutti di stucco. Non tanto per l’addio di, che probabilmente era il meno colpevole, quanto per la modalità. “Una società come ilnon si può comportare in questo modo, almeno io non la riconosco”, spiega un ex giocatore e dirigente come Giovanni Galli che è rimasto spiazzato per come si sono avvicendate le cose.“morte.”,non(ansa Foto) Cityrumors.itUn addio che in pochi hanno capito, non tanto per l’esonero ma per come si è sviluppato, conche è stato lasciato totalmente da solo e senza che ci sia qualcuno della società a spiegare cosa sia accaduto e dando anche una versione del club.