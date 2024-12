Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Rivelazione su Fonseca: “In futuro vuole allenare lì”

Ilinvernale è alle porte e ci potrebbero essere anche cambi di panchine ed uno di questi potrebbe riguardare anche l'exPaulo. Il tecnico portoghese, arrivato a luglio in rossonero nonostante le tante critiche dei tifosi che speravano in altri nomi come Conte o De Zerbi, ha concluso la sua avventuraese pareggiando a San Siro contro la Roma di Claudio Ranieri (1-1, gol di Reijnders e Dybala). Adesso, il nuovo allenatore delè Sergio Conceicao, che esordirà il 3 gennaio in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Come riportato dall'esperto diNicolò Schira,non è più sotto contratto con il. Il club rossonero, inoltre, pagherà al tecnico portoghese una buonuscita pari ad 1.8 milioni di euro. Con la fine della sua esperienza sulla panchina del Diavolo,pensa già alla prossima avventura ed un suo desiderio sarebbe quello di, in, una squadra di Premier League.