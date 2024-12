Anteprima24.it - Prima te lo ‘Dong’, poi te lo levo: il trapper e la ‘doppia morale’ dell’amministrazione

Tempo di lettura: 2 minutiQuartiere DONGuanella o acronimo di ‘Dove Ognuno Nasce Giudicato’. E’ Enzo Dong ed è il cantante del momento, almeno a Benevento. Eppure in pochi conoscono le sue canzoni, ma per sentito dire sanno che i testi sono carichi di odio e violenza. E così, il suo Capodanno a Benevento è finitodi iniziare. Nemmeno il tempo di mettere una bottiglia al fresco che la sua esibizione dell’ultimo dell’anno è stata annullata dall’amministrazione comunale, ops dall’organizzazione di InCanto di Natale, che lo aveva scelto dopo aver troppo tergiversato.Il motivo? Alcuni rappresentantistessa, col sindaco in testa, non hanno affatto gradito la tipologia di artista, diciamo così, troppo fuori dagli schemi. Per chi è abituato, riscontrando tra l’altro il favore del pubblico, a Gianni Morandi, Massimo Ranieri ed Iva Zanicchi, difficile possa mandar giù uncosì spinto.