Pianetamilan.it - Panchina Milan – Conceicao come Fonseca: ecco la clausola nel contratto

Leggi su Pianetamilan.it

Ilha ufficializzato il suo nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Paulo, il club rossonero ha già presentato, attraverso un comunicato, quello che sarà il successore del portoghese. Sergioè già atterrato ao ed è in viaggio per raggiungereello per un primo contatto con la realtà rossonera. Intanto, spunta un dettaglio presente nel suo. Proprionel caso di, infatti, anche neldiè presente unaparticolare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio profilo Twitter, con taleilpotrà decidere, unilateralmente, di interrompere il rapporto con Sergiodopo 6 mesi del suo operato. Se il rapporto, poi, dovesse andare avanti, lo stipendio passerà a 3,5 milioni di euro, una cifra che comprende anche lo staff del tecnico portoghese.