Tpi.it - L’allarme dell’Onu contro i cambiamenti climatici: “Il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato”

Ilpiùmai, almeno secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) delle Nazioni Unite.“Oggi posso ufficialmente dichiarare che abbiamo appena sopportato un decennio dimortale: i primi dieci anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti nell’ultimo decennio, incluso il”, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo messaggio di fine anno. “Questo è il crollo climatico, in tempo reale. Dobbiamo uscire da questo percorso verso la rovina e non abbiamo tempo da perdere. Nel 2025, tutti i Paesi devono mettere il mondo su un percorso più sicuro, tagliando drasticamente le emissioni inquinanti e sostenendo la transizione verso un futuro rinnovabile”.A gennaio, l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) divulgherà i dati consolidati sulle temperature globali per ile a marzo pubblicherà il rapporto completo sullo stato del clima globale.