Abascal a Roma da Meloni | Alcune ore molto interessanti con un’eccellente amica e alleata

Abascal, leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, ha incontrato a Roma la premier Giorgia Meloni. «Alcune ore molto interessanti per scambiare impressioni con un'eccellente amica e alleata», ha scritto su X l'ultraconservatore iberico, a corredo di un selfie scattato con la presidente del Consiglio. «Senza dubbio l'Italia è oggi una Nazione fortunata e ben amministrata nei tempi convulsi che viviamo».En #Roma, siempre bien recibido. Unas horas muy interesantes para intercambiar impresiones con una excelente amiga y aliada, @GiorgiaMeloni. Sin duda Italia es hoy una nación afortunada, y bien dirigida, en los tiempos convulsos que vivimos. pic.twitter.com/1aDUE3ZEFF— Santiago Abascal (@SantiAbascal) April 12, 2025

Abascal - a Roma con Meloni - sempre ben accolto

"A Roma, sempre ben accolto. Alcune ore molto interessanti per scambiare impressioni con un'eccellente amica e alleata, Giorgia Meloni": è il post su X pubblicato dal leader degli spagnoli di Vox, ...

