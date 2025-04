Perin ha introdotto Paredes nella chat del poker dopo Napoli-Juve 5-1 | i messaggi alle 2 di notte

poker era seduto anche Paredes, introdotto dal compagno di squadra Perin nella notte dopo la sconfitta della Juventus in casa del Napoli del 13 gennaio 2023. Leggi su Fanpage.it Al tavolo daera seduto anchedal compagno di squadrala sconfitta dellantus in casa deldel 13 gennaio 2023.

Perin ha introdotto Paredes nella chat del poker dopo Napoli-Juve 5-1: i messaggi alle 2 di notte. Le chat di Fagioli sulle scommesse: "Bellanova ha preso 2-3 sberle", "Qual è la mia percentuale?". Ada Cotugno. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da fanpage.it:) Perin ha introdotto Paredes nella chat del poker dopo Napoli-Juve 5-1: i messaggi alle 2 di notte - Al tavolo da poker era seduto anche Paredes, introdotto dal compagno di squadra Perin nella notte dopo la sconfitta della Juventus in casa del Napoli del ...

