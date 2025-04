Terremoto nel Golfo di Policastro | trema la terra a Capitello

trema la terra, nella tarda serata di venerdì, nel Golfo di Policastro. Il sisma di magnitudo 3.1 è stato rilevato nel mare antistante Capitello, frazione costiera di Ispani, alle 23:36, ad una profondità di circa 270 chilometri. Localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il Terremoto, ad ogni. Salernotoday.it - Terremoto nel Golfo di Policastro: trema la terra a Capitello Leggi su Salernotoday.it la, nella tarda serata di venerdì, neldi. Il sisma di magnitudo 3.1 è stato rilevato nel mare antistante, frazione costiera di Ispani, alle 23:36, ad una profondità di circa 270 chilometri. Localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il, ad ogni.

