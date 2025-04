A fuoco alloggio Ater | tre intossicati al pronto soccorso dieci sfollati

Ater al secondo piano dello stabile C. Nessun abitante del palazzo è rimasto gravemente. Veronasera.it - A fuoco alloggio Ater: tre intossicati al pronto soccorso, dieci sfollati Leggi su Veronasera.it Sono in corso accertamenti, ma potrebbe essere stato un cortocircuito l'innesco dell'incendio scoppiato ieri, 11 aprile, in una palazzina di quattro piani di Via Selinunte 62. Le fiamme sono partite dalla casaal secondo piano dello stabile C. Nessun abitante del palazzo è rimasto gravemente.

