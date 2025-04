Incidente a Gavinana tra un' auto e un motorino | ripercussioni sulla viabilità

motorino e un'auto è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, sabato 12 aprile a Gavinana in via Danimarca.Sul posto la polizia municipale che ha chiuso la strada e i soccorritori del 118 che hanno trasportato lo scooterista in ospedale.Lieve ripercussioni sul. Firenzetoday.it - Incidente a Gavinana tra un'auto e un motorino: ripercussioni sulla viabilità Leggi su Firenzetoday.it Uno scontro tra une un'è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, sabato 12 aprile ain via Danimarca.Sul posto la polizia municipale che ha chiuso la strada e i soccorritori del 118 che hanno trasportato lo scooterista in ospedale.Lievesul.

Potrebbe interessarti anche:

Cade dal motorino rubato e perde un piede : chiede 400mila euro al proprietario per non aver impedito il furto

Lucca. Una storia assurda che sembra uscita da un film, ma è accaduta davvero. Un uomo, feritosi gravemente in un incidente mentre viaggiava su un motorino rubato, ha chiesto un risarcimento di ...

Ancora giovani indisciplinati a Borello - lite al parco e incidente in motorino con un'auto

Non si placano le scorribande dei giovani più scalmanati a Borello, diventati una sorta di incubo nella frazione periferica di Cesena. Da diversi residenti viene segnalato un martedì pomeriggio ...

Fuga nelle campagne in motorino - arrestato sorvegliato speciale

Tarantini Time QuotidianoNella tarda mattinata di giovedì 13 marzo, i Carabinieri della Stazione di Avetrana hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne del posto, presunto responsabile di ...

Incidente a Gavinana tra un'auto e un motorino: ripercussioni sulla viabilità. “Sua figlia ha avuto un incidente”. Anziana truffata a Gavinana, portati via gioielli per 10mila euro. Gavinana-Culin, ancora tu? Un altro incidente al «solito incrocio» di Busto. Busto, nuovo incidente all’incrocio tra via Gavinana e via Culin. Incidente a Gavinana, coinvolti un furgone e un’auto che si è ribaltata. Firenze, scontro tra auto e bus a Gavinana: sette feriti e traffico in tilt. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è lanazione.it:) “Sua figlia ha avuto un incidente”. Anziana truffata a Gavinana, portati via gioielli per 10mila euro - Dall’altra parte della cornetta un uomo si identifica come un carabiniere, spiegando che la figlia era stata coinvolta in un presunto incidente ... in zona Gavinana. Alla porta un uomo vestito ...