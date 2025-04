Foggia-Messina si giocherà a porte aperte | il Comune paga i costi degli steward

Comune di Foggia a sostenere le spese per gli steward della partita casalinga tra Foggia e Messina in programma sabato 19 aprile allo stadio Zaccheria. La gara si svolgerà, dunque, a porte aperte.Dopo le criticità emerse nei giorni scorsi in merito alla copertura dei costi relativi al. Foggiatoday.it - Foggia-Messina si giocherà a porte aperte: il Comune paga i costi degli steward Leggi su Foggiatoday.it Sarà ildia sostenere le spese per glidella partita casalinga train programma sabato 19 aprile allo stadio Zaccheria. La gara si svolgerà, dunque, a.Dopo le criticità emerse nei giorni scorsi in merito alla copertura deirelativi al.

