Le fiamme devastano la montagna | distrutti 50 ettari di bosco

fiamme che, secondo le prime stime, hanno interessato ben 50 ettari di. Bresciatoday.it - Le fiamme devastano la montagna: distrutti 50 ettari di bosco Leggi su Bresciatoday.it Un rogo di vaste dimensioni si è sviluppato nella giornata di venerdì 11 aprile nei boschi di Memmo, frazione di Collio. I vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri forestali sono impegnati da ore per arginare leche, secondo le prime stime, hanno interessato ben 50di.

