Il Patto Generazionale per l’Irpinia presenta un piano per contrastare la crisi idrica e il lavoro sottopagato

Patto Generazionale per l’Irpinia" ha illustrato due proposte concrete per affrontare due delle principali emergenze che affliggono il territorio: la crisi idrica e il fenomeno del lavoro. Avellinotoday.it - Il Patto Generazionale per l’Irpinia presenta un piano per contrastare la crisi idrica e il lavoro sottopagato Leggi su Avellinotoday.it Nella mattinata odierna, presso la sede provinciale del Partito Democratico in via Tagliamento, il comitato "per" ha illustrato due proposte concrete per affrontare due delle principali emergenze che affliggono il territorio: lae il fenomeno del

Patto Generazionale per l'Irpinia presenta due proposte per il futuro del territorio

Sabato 12 aprile, alle ore 11:00, presso la sede provinciale del Partito Democratico in via Tagliamento ad Avellino, il comitato Patto Generazionale per l’Irpinia presenterà due proposte concrete ...

Da Pd e “Patto Generazionale” proposte per il futuro dell’Irpinia

Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 12 aprile, alle ore 11:00, presso la sede provinciale del Partito Democratico in via Tagliamento ad Avellino, il comitato Patto Generazionale per l’Irpinia ...

"Garantire sicurezza e legalità" : Patto generazionale X l’Irpinia chiede tavolo con Prefetto e amministratori locali

"Negli ultimi giorni, la provincia di Avellino è stata teatro di episodi che non possiamo ignorare: un atto vandalico contro la sede del PD a San Michele di Serino, un agguato a un giovane nel ...

