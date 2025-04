Uomini che odiano le donne a Terni denunciata una violenza sessuale ogni due settimane

Terni uccisa a coltellate a Roma dall’ex fidanzato, Mark Samson, è soltanto l’ultimo ed eclatante episodio di una lunga scia di sangue, fatta da Uomini che odiano le donne.È il cosiddetto fenomeno della “violenza di genere”. Ternitoday.it - Uomini che odiano le donne, a Terni denunciata una violenza sessuale ogni due settimane Leggi su Ternitoday.it Il drammatico caso di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni diuccisa a coltellate a Roma dall’ex fidanzato, Mark Samson, è soltanto l’ultimo ed eclatante episodio di una lunga scia di sangue, fatta dachele.È il cosiddetto fenomeno della “di genere”.

