Un pomeriggio di musica inclusiva all’istituto di Agazzi

pomeriggio di “musica inclusiva” all’istituto di Agazzi. L’appuntamento è fissato per le 16 di sabato 12 aprile quando la struttura alle porte della città di Arezzo ospiterà il secondo concerto del progetto “L’ottava nota” che, coordinato dall’insegnante e pianista Lara Viviani, utilizza le. Arezzonotizie.it - Un pomeriggio di “musica inclusiva” all’istituto di Agazzi Leggi su Arezzonotizie.it Undi “di. L’appuntamento è fissato per le 16 di sabato 12 aprile quando la struttura alle porte della città di Arezzo ospiterà il secondo concerto del progetto “L’ottava nota” che, coordinato dall’insegnante e pianista Lara Viviani, utilizza le.

Potrebbe interessarti anche:

Consultorio Ausl - dal 9 aprile accesso libero anche al mercoledì pomeriggio

Importante novità per lo Spazio Giovani di Piacenza della Casa della Salute e della Comunità di piazzale Milano 2/6 che da mercoledì 9 aprile sarà riaperto ad accesso libero anche il mercoledì ...

La capolista Domus Mulieris scende in campo domenica pomeriggio al PalaMalè

Torna in campo questa domenica pomeriggio la Domus Mulieris, capolista imbattuta del campionato di serie B di basket femminile; le ragazze gialloblù attendono la visita dello Smit Roma in un match ...

Semina il panico vicino all’istituto Einaudi a Dalmine : fermato un 18enne armato di coltello

DALMINE. Il giovane ha seminato il panico fuori dall’istituto superiore proprio mentre uscivano gli studenti intorno alle 13. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri.

Un pomeriggio di “musica inclusiva” all’istituto di Agazzi. Un pomeriggio di “musica inclusiva” all’Istituto di Agazzi. 80 anni dalla Liberazione: lectio del professor Flores. Rocco Papaleo porta in scena "Esercizi di libertà" a San Giovanni Valdarno, "musica inclusiva" ad Agazzi, al Convitto Nazionale di Arezzo concerto di primavera. Castiglion Fiorentino Photo Fest 2025. Trekking e fauna selvatica, come comportarsi e rispettare le distanze. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive informazione.it:) Un pomeriggio di “musica inclusiva” all’Istituto di Agazzi - Un pomeriggio di “musica inclusiva” all’Istituto di Agazzi. L’appuntamento è fissato per le 16.00 di sabato 12 aprile quando la struttura alle porte della città di Arezzo ospiterà il secondo concerto ...