Nicolosi arrestati due spacciatori

arrestati al quartiere Nicolosi di Latina, trovati in possesso di dosi di stupefacente per 1,5 chili di hashish e tre etti di marijuana, oltre a due pistole a salve. Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Latina hanno tratto in arresto due. Latinatoday.it - Nicolosi, arrestati due spacciatori Leggi su Latinatoday.it Due pusheral quartieredi Latina, trovati in possesso di dosi di stupefacente per 1,5 chili di hashish e tre etti di marijuana, oltre a due pistole a salve. Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Latina hanno tratto in arresto due.

