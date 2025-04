Incidente a Roma perde il controllo dell' auto e finisce dentro un bar Ferito 22enne

controllo della Fiat 500 che stava guidando ed è finito letteralmente all'interno del bar 'La Cornucopia' in via Campomorone 15, a Montespaccato. È quanto successo intorno alle 6 del mattino di oggi, sabato 12 aprile. L'automobilista, soccorso, è stato portato in.

