Scommesse Serie A l’episodio del poker online che riguarda Paredes e Perin Repubblica Cosa successe la ricostruzione dell’accaduto

Scommesse Serie A, retroscena su un episodio del poker online che riguarda Paredes e Perin. Cosa successe, la ricostruzione dell’accadutoRepubblica – ripreso anche da Calcio e Finanza – ha riportato un episodio relativo al caso Scommesse che si è nuovamente abbattuto sulla Serie A (non Scommesse sul calcio in questo frangente, bensì su piattaforme illecite di poker online e altre discipline). l’episodio – «Sono le 2 del mattino del 14 gennaio 2023. La Juve ha appena preso 5 goal dal Napoli e Leandro Paredes che ha giocato nel secondo tempo della partita si siede a un tavolo di poker virtuale. Lo presenta il compagno di squadra Mattia Perin: «C’è un nuovo giocatore: Leandro Paredes. Diciamo che ha già vinto tanto sportivamente parlando. Quindi può perdere a poker». Juventusnews24.com - Scommesse Serie A, l’episodio del poker online che riguarda Paredes e Perin (Repubblica). Cosa successe, la ricostruzione dell’accaduto Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24A, retroscena su un episodio delche, la– ripreso anche da Calcio e Finanza – ha riportato un episodio relativo al casoche si è nuovamente abbattuto sullaA (nonsul calcio in questo frangente, bensì su piattaforme illecite die altre discipline).– «Sono le 2 del mattino del 14 gennaio 2023. La Juve ha appena preso 5 goal dal Napoli e Leandroche ha giocato nel secondo tempo della partita si siede a un tavolo divirtuale. Lo presenta il compagno di squadra Mattia: «C’è un nuovo giocatore: Leandro. Diciamo che ha già vinto tanto sportivamente parlando. Quindi può perdere a».

Scommesse Serie A, l'episodio del poker su Paredes e Perin.

