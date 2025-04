Lettera43.it - Incontro Putin-Witkoff a San Pietroburgo, Trump: «La Russia deve muoversi»

Per la terza volta in due mesi, l’inviato statunitense Steveha incontrato il presidente russo Vladimir, nel tentativo di spingere per un cessate il fuoco in Ucraina. Questa volta il colloquio tra i due, che si è svolto nella biblioteca presidenziale di San, è durato ben quattro ore. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha definito il colloquio «un altro passo nel processo di negoziazione verso un cessate il fuoco e un accordo di pace definitivo». Prima della formale stretta di mano consi è portato la mano destra al cuore: il gesto dell’inviato Usa, di forte deferenza nei confronti del presidente russo, ha suscitato non poche polemiche.smiling and shaking hands with the war criminal.If you kill one person, the CIA will chase you around the world to find you.