Hot parade

parade L'Identità. Lidentita.it - Hot parade Leggi su Lidentita.it Sale: Il poncho del Papa. Una volta tanto gli occhi lacrimano sangue a noi che abbiamo dovuto vedere certe foto del Papa ritratto col poncho, coi pantaloni scuri, come un povero cristo qualsiasi. Blasfemi, noi? No, loro. Che hanno consentito tutto ciò. E no, non menatecela con il messaggio di normalità: il Papa così è . HotL'Identità.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco in San Pietro in poncho e pantaloni

Spunta un video di Papa Francesco sulla sedia a rotelle durante la sua breve visita a sorpresa in San Pietro, giovedì mattina, per controllare i restauri della chiesa. Il Pontefice non veste l’abito ...

Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro : poncho - pantaloni neri e niente zucchetto (per non dare nell'occhio)

Le ultime immagini video di Papa Francesco - ripreso stamattina da qualche turista ? mentre era in basilica per il secondo blitz nell'arco di qualche giorno, stanno creando un certo...

Poncho - pantaloni neri e niente zucchetto : il Papa a sorpresa in chiesa senza abito bianco non piace a tutti

Papa Francesco è entrato nella basilica di San Pietro in carrozzina e indossando poncho, pantaloni neri e niente zucchetto. L'abbigliamento non ha convinto tutti. Per molti però ha rappresentato la ...

Hit parade, Lucio Corsi si prende la vetta di album e vinili. Hot parade. Hit parade, Lucio Corsi si prende la vetta di album e vinili. Hit Parade, debutta in vetta Artie 5ive e scalza Olly. Hit parade, Lady Gaga subito prima tra gli album ma nei singoli è ancora Sanremomania. Hit Parade, debutta in vetta Artie 5ive e scalza Olly. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Hit parade, Olly torna in vetta alla classifica - (ANSA) - ROMA, 28 MAR - Olly torna in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk con Balorda Nostalgia (il brano che dà il nome all'album e che ha vi ...