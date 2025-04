Dayitalianews.com - Terribile incidente in galleria sulla statale del Caffaro, auto in fiamme: diversi feriti

Unstradale grave ha avuto luogo questa mattina, 12 aprile, intorno alle 10.30, all’interno dellaBalandin, vicino a Ponte, al confine tra il Trentino e la Lombardia.Lo scontro travetture ha causato, almeno in un caso, l’incendio di un veicolo. Sono stati registrati, e sul luogo dell’sono intervenuti tre ambulanze e l’elisoccorso per soccorrere le persone coinvolte.Articolo in aggiornamento.L'articoloindelinproviene da Dayitalianews.