Diffidati Juve Lecce | tre bianconeri a rischio squalifica per il Parma Chi non deve ricevere un’ammonizione allo Stadium

Diffidati Juve Lecce: sono tre i bianconeri a rischio squalifica per il Parma. Chi non deve ricevere un'ammonizione nel match dello Stadium

La Juve vuole proseguire la sua rincorsa verso la zona Champions questa sera contro il Lecce all'Allianz Stadium, nel match della 32ª giornata di Serie A. Attenzione alla situazione cartellini però, perché tre bianconeri sono a rischio squalifica.

Trattasi di Andrea Cambiaso, Khephren Thuram e Timothy Weah che, in caso di ammonizione, salterebbe il prossimo match contro il Parma. In casa Lecce, invece, i Diffidati sono Rafia, Ramadani, Pierotti e Berisha.

