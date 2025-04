Lieve scossa di terremoto nel Golfo di Manfredonia

terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato nel Golfo di Manfredonia alle 7:50 di oggi, sabato 12 aprile. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in mare, a 24 chilometri a Est di Manfredonia, ad una profondità di 23. Foggiatoday.it - Lieve scossa di terremoto nel Golfo di Manfredonia Leggi su Foggiatoday.it Undi magnitudo 2.0 è stato registrato neldialle 7:50 di oggi, sabato 12 aprile. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in mare, a 24 chilometri a Est di, ad una profondità di 23.

Potrebbe interessarti anche:

Terremoto oggi Napoli : magnitudo 3.9 - epicentro nel Golfo di Pozzuoli. A Bacoli saltata la rete idrica

Terremoto a Napoli. Forte scossa di terremoto percepita in tutto il capoluogo campano alle ore 15.29 di oggi, domenica 16 febbraio 2025. Come riferisce Ingv la scossa di magnitudo 3.9 è stata...

Terremoto oggi Napoli - forte scossa magnitudo 3.9 : epicentro nel Golfo di Pozzuoli : paura in città

Terremoto a Napoli. Forte scossa di terremoto percepita in tutto il capoluogo campano alle ore 15.29 di oggi, domenica 16 febbraio 2025. Come riferisce Ingv la scossa di magnitudo 3.9 è stata...

Terremoto oggi Napoli - forte scossa magnitudo 3.9 : epicentro nel Golfo di Pozzulo : paura dal Vomero ai Campi Flegrei

Terremoto a Napoli. Forte scossa di terremoto percepita in tutto il capoluogo campano alle ore 15.29 di oggi, domenica 16 febbraio 2025. Come riferisce Ingv la scossa di magnitudo 3.9 è stata...

Lieve scossa di terremoto nel Golfo di Manfredonia. Terremoto nel Golfo di Policastro: scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a Sapri. SISMA Scossa di terremoto nel Golfo di Manfredonia, nessun danno segnalato. Terremoto Campi Flegrei oggi: scossa nel golfo di Pozzuoli di magnitudo 1.7. Campi Flegrei, lieve scossa di terremoto nel golfo di Pozzuoli. Campi Flegrei, lieve terremoto nel Golfo di Pozzuoli. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive statoquotidiano.it:) SISMA Scossa di terremoto nel Golfo di Manfredonia, nessun danno segnalato - MANFREDONIA (FOGGIA) – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, sabato 12 aprile, alle ore 7:50 nel Golfo di Manfredonia, in provincia di Foggia. Secondo i dati forniti dalla S ...

(Come riferisce msn.com:) Terremoto nel Golfo di Pozzuoli oggi: scossa di magnitudo 2.2, avvertito boato all'alba - Una scossa di terremoto è stata registrata all’alba, intorno alle 5:19, con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. L’evento sismico, di magnitudo 2.2, è stato ...

(In base alle informazioni di fanpage.it:) Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.2 nel Golfo di Pozzuoli: “Accompagnata da boato” - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 registrata alle ore 5,19 di oggi, giovedì 10 aprile 2025.