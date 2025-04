Appalti pilotati in cambio di favori revocate due misure interdittive

Appalti pilotati in cambio di utilità di vario genere ad amministratori pubblici, per due dei sei indagati colpiti dalla misura interdittiva del. Lecceprima.it - Appalti “pilotati” in cambio di favori, revocate due misure interdittive Leggi su Lecceprima.it SANARICA - E’ stata annullata nei giorni scorsi dal tribunale del Riesame di Lecce l’ordinanza emessa il 13 marzo scorso, nell’ambito dell’inchiesta suindi utilità di vario genere ad amministratori pubblici, per due dei sei indagati colpiti dalla misura interdittiva del.

Potrebbe interessarti anche:

Appalti pilotati e favori illeciti a Pratola Serra : fissata l’udienza preliminare per il caso di corruzione

Il Tribunale di Napoli ha fissato per il 1° aprile 2025 l'udienza preliminare del processo a carico di cinque imputati, accusati di reati contro la pubblica amministrazione. Tra questi figura ...

Appalti “pilotati” - imprenditore - sindaco e assessore negano le accuse

LECCE – Sono iniziati questa mattina gli interrogatori chiesti dalla sostituta procuratrice Maria Vallefuoco nell’ambito dell’inchiesta su intrecci illeciti tra imprenditori e amministratori locali ...

Appalti “pilotati” in cambio di favori - l’ex assessore torna in libertà

SANARICA - E’ tornato in libertà l’ex assessore di Sanarica Dario Strambaci, finito ai domiciliari, lo scorso 13 marzo nell’ambito dell’inchiesta su intrecci illeciti tra imprenditoria e ...

Appalti “pilotati” in cambio di favori, revocate due misure interdittive. Presunto sistema di appalti pilotati, annullate due misure interdittive. Appalti 'pilotati' in cambio di favori, l'ex assessore torna in libertà. Appalti “pilotati” in cambio di favori, l’ex assessore torna in libertà. Polignano, lo scandalo degli appalti: a processo anche l’ex sindaco Domenico Vitto. Appalti pilotati e favori illeciti a Pratola Serra: fissata l’udienza preliminare per il caso di corruzione. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive lecceprima.it:) Appalti “pilotati” in cambio di favori, l’ex assessore torna in libertà - E’ la decisione presa dal Riesame per Dario Strambaci finito ai domiciliari, lo scorso 13 marzo nell’ambito dell’inchiesta su intrecci illeciti tra imprenditoria e amministrazione pubblica. Resta in c ...

(Secondo quanto riportato da leccenews24.it:) Presunto sistema di appalti pilotati, annullate due misure interdittive - Accolto il ricorso della difesa per due indagati dell’inchiesta su un presunto sistema di appalti pilotati in cambio di favori personali, come addobbi floreali, bottiglie di prosecco e voti, con il ...

(Il quotidiano lagazzettadelmezzogiorno.it ha riportato che:) Polignano, lo scandalo degli appalti: a processo anche l’ex sindaco Domenico Vitto - E il suo vice di allora, Salvatore Colella: accusati di presunti appalti pilotati in cambio di consenso elettorale e favori. Rinvio a giudizio per 18 imputati, prima udienza il 3 luglio ...